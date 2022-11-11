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Вингер Манчестер Юнайтед набил тату в качестве ответа хейтерам

Антони похвастался новыми рисунками на теле.
Сегодня, 21:47
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Вингер Манчестер Юнайтед Антони показал свои новые татуировки в соцсетях.

Бразилец набил на указательном пальце "Shhh…", а на шее слово "iluminado" на шее, что в переводе с португальского означает "просвященный".

Пользователи в соцсетях отмечают, что таким образом футболист дает ответ критикам после его выступлений в стане манкунианцев.

В текущем сезоне на счету 22-летнего бразильца 3 гола в 6 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что вингер Манчестер Юнайтед не сдержал эмоций когда узнал, что он сыграет на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед

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