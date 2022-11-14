Роналду: Я не уважаю Тен Хага, потому что он не уважает меня
Криштиану Роналду раскритиковал своего главного тренера.
Легендарный нападающий МЮ Криштиану Роналду неожиданно решил дать острое интервью, где раскритиковал как свой клуб, так и главного тренера.
"Я не уважаю Тен Гага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если вы не будете уважать меня, я никогда не буду уважать вас", - заявил Роналду в интервью Пирсу Моргану.
Отметим, что несколько недель назад Роналдуотказался выйти на замену в матче с Тоттенхэмом и покинул пределы поля.
После этого главный тренер МЮ Эрик тен Гаг дисквалифицировал игрока, но впоследствии вернул в состав.
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