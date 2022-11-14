Роналду: Я не уважаю Тен Хага, потому что он не уважает меня

Легендарный нападающий МЮ Криштиану Роналду неожиданно решил дать острое интервью, где раскритиковал как свой клуб, так и главного тренера.

"Я не уважаю Тен Гага, потому что он не проявляет уважения ко мне. Если вы не будете уважать меня, я никогда не буду уважать вас", - заявил Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Отметим, что несколько недель назад Роналдуотказался выйти на замену в матче с Тоттенхэмом и покинул пределы поля.

После этого главный тренер МЮ Эрик тен Гаг дисквалифицировал игрока, но впоследствии вернул в состав.

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