МЮ установил ценник на главного таланта команды

Полузащитник Кобби Мейну может покинуть Олд Траффорд после сезона 2024/25. Манчестер Юнайтед рассмотрит продажу 19-летнего хавбека, сообщает Manchester Evening News.

Потенциальный трансфер англичанина приближает несколько причин. В частности, манкунианцы не могут прийти к согласию с окружением центрхава об условиях контракта. Кроме того, наставник команды Рубен Аморим до сих пор в собственных схемах не нашел места для Мэйна.

МЮ якобы отпустит англичанина за 70 млн фунтов. Уроженец Стокпорта присоединился к "красным дьяволам" в 9 лет. Дебютировал в первой команде он еще в сезоне 2022/23, а в нынешнем провел 25 матчей (1 гол, 1 ассист) во всех турнирах.

Кстати, ранее АПЛ утвердила дату окон трансферов лета.

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