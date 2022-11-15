Новичок МЮ объяснил, почему его не волнует чужая критика

После Роналду это уже не такая больлшая проблема.

Бразильский новичок МЮ Антони дал большое интервью порталу The Players Tribune, где среди прочего объяснил, почему ему наплевать на чужую критику. И хотя парень неплохо стартовал за новый клуб, после матча с Шерифом многие эксперты назвали его обычным клоуном.

Напомним, что в том матче в рамках Лиги Европы Антони выполнил свой фирменный финт, когда возле него не было ни одного соперника, а затем потерял мяч. Робби Сэвидж, Пол Скоулз и другие очень сильно критиковали игрока за это. Даже Тен Хаг признал, что нужно поговорить с вингером.

В интервью Антони рассказал о своем пути от бедных бразильских фавел к Театру мечты. Игрок признался, что с детства чувствовал себя на ты с мячом, всегда наслаждался свободой, которую дарит игра.

“Каждый день старший брат водил меня на площадь играть в футбол. В фавелах играют все. Дети, старики, учителя, строители, водители автобусов, торговцы наркотиками, гангстеры. Там все равны.

Дриблинг всегда был чем-то внутри меня. Это был естественный инстинкт. И я отказался склонить голову перед кем-либо. Я делал эластико перед торговцами наркотиками. Радугу перед водителями автобусов. Мне действительно было плевать. С мячом у моих ног я не боялся”, - вспоминает игрок.

Также Антони добавил, что не планирует менять свой стиль, потому что это часть не только его, но и любого бразильского игрока. Часть их истории и культуры.

Но сейчас благодаря скандальному интервью Криштиану Роналду у МЮ есть более серьезные проблемы, чем юный бразилец.