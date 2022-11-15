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Новичок МЮ объяснил, почему его не волнует чужая критика

После Роналду это уже не такая больлшая проблема.
Сегодня, 19:15
Антони / Getty Images
Антони / Getty Images

Бразильский новичок МЮ Антони дал большое интервью порталу The Players Tribune, где среди прочего объяснил, почему ему наплевать на чужую критику. И хотя парень неплохо стартовал за новый клуб, после матча с Шерифом многие эксперты назвали его обычным клоуном.

Напомним, что в том матче в рамках Лиги Европы Антони выполнил свой фирменный финт, когда возле него не было ни одного соперника, а затем потерял мяч. Робби Сэвидж, Пол Скоулз и другие очень сильно критиковали игрока за это. Даже Тен Хаг признал, что нужно поговорить с вингером.

 В интервью Антони рассказал о своем пути от бедных бразильских фавел к Театру мечты. Игрок признался, что с детства чувствовал себя на ты с мячом, всегда наслаждался свободой, которую дарит игра.

“Каждый день старший брат водил меня на площадь играть в футбол. В фавелах играют все. Дети, старики, учителя, строители, водители автобусов, торговцы наркотиками, гангстеры. Там все равны.

Дриблинг всегда был чем-то внутри меня. Это был естественный инстинкт. И я отказался склонить голову перед кем-либо. Я делал эластико перед торговцами наркотиками. Радугу перед водителями автобусов. Мне действительно было плевать. С мячом у моих ног я не боялся”, - вспоминает игрок.

Также Антони добавил, что не планирует менять свой стиль, потому что это часть не только его, но и любого бразильского игрока. Часть их истории и культуры.

Но сейчас благодаря скандальному интервью Криштиану Роналду у МЮ есть более серьезные проблемы, чем юный бразилец.

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