Форвард Аякса заинтересовал итальянских грандов

22-летний игрок Аякса и сборной Ганы Мохаммед Кудус стал главной целью Милана и Ювентуса. Как сообщают некоторые источники, клубы могут попытаться оформить трансфер уже зимой.

Сейчас Кудус стоит около 15 млн евро, если опираться на данные Transfermarkt, но очевидно, что Аякс захочет больше, тем более посреди сезона. Также если Мохаммед сможет проявить себя во время ЧМ в Катаре, его ценник вырастет в несколько раз. Но вряд ли это сможет отпугнуть потенциальных покупателей.

Сейчас Кудус – лучший бомбардир Аякса в Лиге Чемпионов. В шести встречах ганец забил четыре гола и отдал три ассиста. В рамках Эредивизии у него 14 матчей и 5 забитых голов.

Напомним, что у Ганы непростая группа на мундиале, а первый матч команда сыграет против фаворита сборной Португалии уже 24 ноября.