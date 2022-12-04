iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Защитник Боруссии манипулирует Барселоной, угрожая рассмотреть предложения от других команд

Менье очень хочет выступать за каталонцев.
Сегодня, 00:54
Тома Менье / Getty Images
Тома Менье / Getty Images

Фулбек Боруссии Дортмунд Тома Менье форсирует свой переход в Барселону. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Приоритетом 31-летнего бельгийца является подписание контракта с каталонским клубом, но футболист рассчитывает, что уже в ближайшее время Барселона сделает шаги для заключения сделки.

В противном случае Менье готов приступить к изучению предложений от других клубов. На игрока претендуют топ-клубы Англии и Италии.

Напомнтим, действующий договор бельгийца с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Менье 8 матчей в рамках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что хавбек Ман Сити может усилить Барселону.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Боруссия Дортмунд тома менье

Статьи по теме

Боруссия не намерена давать поблажки Ливерпулю в борьбе за Беллингема Боруссия не намерена давать поблажки Ливерпулю в борьбе за Беллингема
Йорди Кройфф: Барселона и Месси заслуживают последнего объятия Йорди Кройфф: Барселона и Месси заслуживают последнего объятия
Барселона не сможет рассчитывать на зимние трансферы Барселона не сможет рассчитывать на зимние трансферы
Гвардиола: Мне больно, что Барселона не в Лиге чемпионов Гвардиола: Мне больно, что Барселона не в Лиге чемпионов
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: дикий проход Мобли и фестиваль блок-шотов от Янниса и Зайона
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: дикий проход Мобли и фестиваль блок-шотов от Янниса и Зайона

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Нидерланды встретятся с Аргентиной в четвертьфинале
просмотров
Очередной скандал? Тренер сборной Португалии высказался о замене Роналду в матче с Южной Кореей
просмотров

Последние новости

Европа00:54
Защитник Боруссии манипулирует Барселоной, угрожая рассмотреть предложения от других команд
Бокс00:32
Беринчик - Менди: лучшие моменты боя - видео
Бокс00:30
Усик: Весь мир хочет увидеть бой с Фьюри
Бокс00:18
Избиение Чисоры: Судья остановил бой в десятом раунде, отдав победу Фьюри
Вчера, 23:48
Бокс23:48
Дюбуа трижды упал в первом раунде, но затем нокаутировал соперника
Европа23:26
Супряга номинирован на итальянскую антипремию
Бокс23:25
Фьюри - Чисора: онлайн-трансляция боя 03.12.2022
ЧМ-202223:21
Лучшие бомбардиры ЧМ-2022: Месси вошел в топ-5 голеадоров
ЧМ-202223:12
Чемпионат мира-2022: Нидерланды встретятся с Аргентиной в четвертьфинале
ЧМ-202222:56
Месси отпраздновал свой тысячный матч в карьере победой над Австралией на ЧМ-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK