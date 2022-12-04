Защитник Боруссии манипулирует Барселоной, угрожая рассмотреть предложения от других команд

Менье очень хочет выступать за каталонцев.

Фулбек Боруссии Дортмунд Тома Менье форсирует свой переход в Барселону. Об этом сообщает издание Mundo Deportivo.

Приоритетом 31-летнего бельгийца является подписание контракта с каталонским клубом, но футболист рассчитывает, что уже в ближайшее время Барселона сделает шаги для заключения сделки.

В противном случае Менье готов приступить к изучению предложений от других клубов. На игрока претендуют топ-клубы Англии и Италии.

Напомнтим, действующий договор бельгийца с дортмундцами рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету Менье 8 матчей в рамках Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что хавбек Ман Сити может усилить Барселону.