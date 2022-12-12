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Бенфика потребовала 120 млн евро за своего полузащитника

"Орлы" намерены сохранить игрока любой ценой.
Сегодня, 18:51
Энцо Фернандес / Getty Images
Энцо Фернандес / Getty Images

В СМИ уже несколько раз сообщали об интересе европейских грандов к хавбеку Бенфике Энцо Фернандесу. 21-летний полузащитник прекрасно показывает себя на чемпионате мира в Катаре, потому заинтересованных в нем клубов все больше.

Уже в это трансферное окно аргентинец может присоединиться к Реалу или Ливерпулю, сообщает Фабрицио Романо. Но Бенфика не желает отпускать игрока посреди сезона, поэтому просит за игрока его отступные - около 120 млн евро.

Энцо Фернандес перешел в португальский клуб в этом сезоне за 12 млн евро. Игрок провел за "орлов" 13 встреч в рамках португальской лиги и отметился одним голом и тремя ассистами. Также игрок является основным хавбеком сборной Аргентины, и Transfermarkt оценивает парня всего в 35 млн. евро.

Так что, скорее всего, столь завышенный ценник станет гарантией того, что как минимум этот сезон Энцо проведет за Бенфику. Но уже летом, если Реал проиграет гонку за Беллингема, он может вернуться к варианту с аргентинцем.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Бенфика Лиссабон

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