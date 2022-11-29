Реал нацелился на подписание юного полузащитника сборной Аргентины

Реалу интересен хавбек сборной Аргентины и Бенфики Энцо Фернандес. Об этом сообщает издание Marca.

Приоритетным вариантом усиления центра полузащиты для мадридцев остается хавбек сборной Англии и Боруссии Джуд Беллингем, но Реал не хочет участвовать в аукционе за него, поэтому начал искать альтернативные варианты.

В связи с данным развитием событий мадридский клуб обратил внимание на Фернандеса. Клуб уже изучает игру полузащитника во время ЧМ-2022 в Катаре.

Напомним, Бенфика купила Фернандеса у Ривер Плейт за почти 20 млн евро.

В текущем сезоне на счету 21-летнего аргентинца 1 гол и 3 ассиста в 13 матчах чемпионата Португалии.

Ранее сообщалось, что ключевой полузащитник Барселоны хочет видеть в клубе вингера Реала.