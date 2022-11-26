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Ключевой полузащитник Барселоны хочет видеть в клубе вингера Реала

Педри призвал каталонцев подписать Асенсио.
Сегодня, 09:51
Асенсио и Педри / Getty Images
Асенсио и Педри / Getty Images

Хавбек Барселоны Педри высказался о возможном переходе вингера Реала Марко Асенсио в стан "сине-гранатовых".

"У Марко Асенсио много качеств. Давайте посмотрим, как будут обстоять дела с его контрактом. Но все хорошие футболисты должны быть в Барселоне.

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Посмотрим, что будет с его контрактом, но у него много сильных сторон. Он должен принять решение", – заявил Педри в интервью Marca.

Напомним, соглашение Асенсио с Реалом рассчитано до лета 2023 года. Каталонцы внимательно следят за рынком свободных агентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Марко Асенсио Педри

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