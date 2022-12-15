Тен Хаг прокомментировал потенциальную продажу МЮ

Главный тренер Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг прокомментировал возможное изменение владельцев клуба. По мнению нидерландца, это даст больше инвестиций, которые сильно помогут клубу в будущем.

Тен Хаг рассказал, что о продаже клуба узнал от исполнительного директора Ричарда Арнольда, а сами Глейзеры ему об этом не говорили и не интересовались его мнением на этот счет.

"Мне сказал об этом Ричард Арнольд. Владельцы открыты и прозрачны. О ситуации узнал от клуба, но с ними это не обсуждал.

Мне сказали, что это хорошо, потому что будет больше потенциальных инвестиций. Мы разговаривали о задачах, целях и культуре клуба – Арнольд подтвердил, что эти вещи не изменятся, а будут только положительные шаги, проект получит больше денег", - цитирует тренера Manchester Evening News.

Главный тренер уверен, что дополнительные инвестиции позволят МЮ конкурировать с другими клубами АПЛ. Но деньги – это не все, что нужно для победы, но в современных реалиях это очень важный фактор.

"Ситуация изменилась по сравнению с тем, что было 5-6 лет назад, теперь конкуренция намного жестче. Пришел Ньюкасл, тот же Вест Хэм делает серьезные инвестиции в команду, хотя пока это не отражается на турнирной таблице. Такая возможность есть и у Тоттенхэма , а о Манчестер Сити, Челси и Ливерпуле уже и не говорю.

Сможем ли конкурировать с клубами с огромными бюджетами? Да. Здесь дело не только в деньгах, но и в стратегии. Но, конечно, если у вас нет соответствующих и качественных игроков, вы не добьетесь успеха и не достигнете поставленных целей. Конкуренция очень жесткая, поэтому вам требуются качественные игроки", - говорит Тен Гаг.