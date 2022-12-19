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Меньян не успевает восстановиться к возобновлению Серии А

Кипера не стоит ждать на матче против Салернитаны.
Сегодня, 22:07
Майк Меньян / Getty Images
Майк Меньян / Getty Images

Кипер Милана Майк Меньян не успевает восстановиться до продолжения итальянского чемпионата 4 января, сообщает Sky Sports Italia.

Издание пишет, что голень француза не реагирует должным образом на лечение, поэтому процесс восстановления затянется. Врачи боятся форсировать события, чтобы не вызвать рецидив, но точно известно, что до матча с Салернитаной вратарь не восстановится.

В течение следующих 10 дней Милан будет решать, придется им покупать еще одного кипера в зимнее трансферное окно. Если проблемы с травмой Меньяна продолжатся, "россонери" попытаются подписать Марко Спортьелло уже зимой, не дожидаясь лета.

Напомним, Майк Меньян получил травму еще в сентябре в матче против сборной Австрии в рамках Лиги наций.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Майк Меньян

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