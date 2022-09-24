Основной голкипер Милана выбыл на месяц из-за травмы

Вратарь получил повреждение в матче за сборную Франции.

Тренерский штаб Милана в ближайшие недели не сможет рассчитывать на основного голкипера команды Майка Меньяна.

Вратарь получил растяжение мышц голени в матче за сборную Франции в Лиге наций против Австрии (2:0).

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Как сообщает Sky Sport Italia, на восстановление 27-летнему стражу ворот "россонери" потребуется около месяца.

Ожидается, что французский голкипер пропустит шесть матчей своей команды, включая встречу с Ювентусом в Серии А и два поединки Лиги чемпионов против Челси.

В текущем сезоне Меньян провел в составе Милана девять матчей во всех турнирах, пропустив десять голов и в двух играх сохранив свои ворота в неприкосновенности.

Напомним, что Милан также потерял из-за травмы на несколько недель ключевого защитника Тео Эрнандеса.