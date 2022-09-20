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Милан потерял ключевого игрока на несколько недель

Защитник Тео Эрнандес не поможет своей команде в ближайших матчах.
Сегодня, 20:29
Тео Эрнандес / Getty Images
Тео Эрнандес / Getty Images
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Тренерский штаб Милана не сможет в ближайшее время рассчитывать на одного из ключевых игроков команды Тео Эрнандеса.

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, французский защитник будет вынужден пропустить около трех недель из-за растяжения мышц бедра.

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24-летний футболист пропустит матч чемпионата Италии с Эмполи, а также поединок с Челси в Лиге чемпионов. Кроме того, под вопросом остается его участие во встрече с Ювентусом в Серии А, запланированной на 8 октября.

Ранее защитник из-за травмы покинул расположение сборной Франции, которая готовится к матчам Лиги наций против Австрии и Дании.

Напомним, что в текущем сезоне Эрнандес провел в составе Милана во всех турнирах девять матчей, отметившись одним голом и двумя результативными передачами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Тео Эрнандес
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