Лидер Милана покинул расположение сборной Франции из-за травмы

Вингбек не поможет своей национальной команде в ближайших матчах Лиги наций.

Левый защитник Милана Тео Эрнандес получил повреждение, из-за которого он пропустит следующие матчи сборной Франции в Лиге наций.

По информации итальянского журналиста Антонио Витьелло, 24-летний француз испытывает проблемы с приводящей мышцей. Степень его травмы будет оценена в ближайшие дни.

Сборная Франции через несколько дней проведет матч против сборной Австрии на своем поле, после чего поедет в гости к Дании. На данный момент после четырех туров французы занимают последнее место группы А1 с двумя очками в активе.

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Напомним, что Эрнандес отыграл все 90 минут в матче чемпионата Италии, в котором Милан проиграл Наполи со счетом 1:2, а сам Тео отметился голевой передачей на Оливье Жиру.