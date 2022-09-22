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Лига наций. Группа А1: Франция добыла первую победу, Хорватия обыграла Данию

Представляем вашему вниманию результаты первого игрового дня пятого тура Лиги наций.
Вчера, 23:45
Сборная Франции / Getty Images
Сборная Франции / Getty Images
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В четверг, 22 сентября, состоялся пятый тур Лиги наций, в котором приняли участие команды группы А1. 

В Париже на Стад де Франс сборная Франции принимала гостей из Австрии. Несмотря на итоговую победу, этот матч стал кошмаром для хозяев: сначала в середине первого тайма сломался Жюль Кунде, после чего в перерыве также из-за травмы был заменен Майк Меньян.

Положение спасли голы от Килиана Мбаппе и Оливье Жиру, который становится все ближе к званию лучшего бомбардира в истории "ле бле" - до рекорда Тьерри Анри осталось всего два гола.

Франция - Австрия 2:0
Голы: Мбаппе, 56, Жиру, 65.

Франция: Меньян (Ареоля, 46) - Кунде (Салиба, 23), Варан, Бадиашиль - Клаусс, Чуамени, Фофана, Менди - Жиру (Нкунку, 78), Гризманн (Дембеле, 78), Мбаппе (Коло Муани, 90+1).

Австрия: Пенц - Триммель, Лингарт, Алаба (Пош, 69), Вобер - Забитцер (Шмид, 69), Шлягер, Зайвальд, Вайманн (Любичич, 50) - Арнаутович (Грегорич, 64), Онисиво (Баумгартнер, 64).

Предупреждение: Вайманн.

А вот в Загребе на Максимире встретились лидеры группы Хорватия и Дания. Первая половина игры прошла без голов, но уже в дебюте второй голом отметился Борна Соса.

За 13 минут до конца встречи Кристиан Эриксен сумел восстановить паритет, но всего через две минуты едва появившийся на поле Ловро Майер вырвал для "шашечных" три очка, которые позволили Хорватии обойти датчан и возглавить группу.

Хорватия - Дания 2:1
Голы: Соса, 49, Майер, 79 - Эриксен, 77

Хорватия: Ливакович - Юранович, Шутало, Гвардиол, Соса - Модрич (Вида, 90+3), Брозович, Ковачич (Майер, 79) - Пашалич (Влашич, 71), Крамарич (Петкович, 71), Перишич (Оршич, 71).

Дания: Шмейхель - Андерсен, А. Кристенсен, Кьяер (Йенсен, 72), Меле - Васс (Р. Кристенсен, 60), Хойбьерг, Дилейни (Гейлунд, 60) - Эриксен - Сков Ольсен (Дольберг, 89), Брэйтуэйт (Дамсгор, 59).

Предупреждения: Перишич - Кьяер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол франция дания хорватия австрия Лига наций
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