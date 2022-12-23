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Футбол

35-летний Матюиди объявил о завершении карьеры

Французская легенда.
Сегодня, 18:14
Блез Матюиди / Getty Images
Блез Матюиди / Getty Images

Бывший полузащитник сборной Франции Блез Матюиди объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет. Таким образом, хавбек стал первым чемпионом мира 2018 года, который простился с футболом.

"Футбол, я так тебя любил. Футбол, ты дал мне так много, но пришло время остановиться. Оглядываясь назад на этот долгий путь, в моих глазах горят огни.

Я исполнил детские и мужские мечты. Сегодня я с комом в горле, но с гордостью переворачиваю эту страницу», – написал 35-летний француз в Твиттере.

Блез начинал свою карьеру в Труа в 2004 году, проведя за первую команду три матча в дебютном сезоне. Уже три года спустя талантливого опорного хавбека купил Сент-Этьен, где француз провел четыре успешных сезона.

Следующий шаг в карьере Матюиди сделал его настоящей звездой мирового футбола, ведь в ПСЖ Блез стал одним из лучших на своей позиции в течение следующих шести лет.

В 2017 году Матюиди заключил соглашение с Ювентусом, которому он помог выиграть золотой дубль и стал одним из его лидеров. Последним клубом француза стал Интер Майями. Также Блез провел 84 матча за сборную и стал вместе с ней чемпионом мира.

 

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