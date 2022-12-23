35-летний Матюиди объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной Франции Блез Матюиди объявил о завершении профессиональной карьеры в возрасте 35 лет. Таким образом, хавбек стал первым чемпионом мира 2018 года, который простился с футболом.

"Футбол, я так тебя любил. Футбол, ты дал мне так много, но пришло время остановиться. Оглядываясь назад на этот долгий путь, в моих глазах горят огни.

Я исполнил детские и мужские мечты. Сегодня я с комом в горле, но с гордостью переворачиваю эту страницу», – написал 35-летний француз в Твиттере.

Football, je t’ai tant aimé. Football, tu m’as tant donné, mais le moment est venu de dire stop. J’ai accompli mes rêves d’enfant, mes rêves d’homme. C’est la gorge serrée mais avec fierté que je tourne aujourd’hui cette page.

MERCI ❤️

👉🏾 https://t.co/j9S9b7QaiD pic.twitter.com/rkDwnxX9Tj — Blaise Matuidi (@MATUIDIBlaise) December 23, 2022

Блез начинал свою карьеру в Труа в 2004 году, проведя за первую команду три матча в дебютном сезоне. Уже три года спустя талантливого опорного хавбека купил Сент-Этьен, где француз провел четыре успешных сезона.

Следующий шаг в карьере Матюиди сделал его настоящей звездой мирового футбола, ведь в ПСЖ Блез стал одним из лучших на своей позиции в течение следующих шести лет.

В 2017 году Матюиди заключил соглашение с Ювентусом, которому он помог выиграть золотой дубль и стал одним из его лидеров. Последним клубом француза стал Интер Майями. Также Блез провел 84 матча за сборную и стал вместе с ней чемпионом мира.