Матюиди: Мбаппе – наследник Месси и Роналду

Бывший хавбек ПСЖ Блез Матюиди считает форварда клуба Килиана Мбаппе наследником Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

"Мбаппе вошел в число претендентов на Золотой мяч, так что у него есть шанс. Он показал, что, несмотря на юный возраст, является отличным футболистом. Его игра впечатляет, это было видно и на тренировках.

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У Мбаппе есть все, чтобы выиграть Золотой мяч в этом году или в будущем. Думаю, он наследник Месси и Роналду", – сказал Матюиди в интервью Afrique Sports.

В текущем сезоне на счету Мбаппе 7 голов в 7 матчах Лиги 1.