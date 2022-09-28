Бывший футболист Реала раскритиковал Мбаппе за отказ от перехода в стан "сливочных"

Француз должен был выбрать трофеи, а не деньги.

Экс-хавбек Реала Рубен де ла Ред высказался о решении форварда ПСЖ Килиана Мбаппе не переходить в стан мадридского клуба.

"Было столько слов, но в итоге он не перешел. Сказать "нет" Реалу – сказать "нет" лучшему клубу в мире.

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В любом случае решение всегда за футболистами. В его возрасте нужно думать не о деньгах, а о том, что необходимо выиграть Лигу чемпионов. Денег у него и так много", – сказал де ла Ред в интервью Metaratings.

Прошлым летом нападающий продлил контракт с ПСЖ, несмотря на интерес со стороны мадридского клуба.

В текущем сезоне на счету француза 7 голов в 7 матчах Лиги 1.