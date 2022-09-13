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Конфликт не улажен: Неймар все еще недоволен поведением Мбаппе

Наставник парижан попросил игроков публично не ссориться.
Сегодня, 18:22
Неймар и Мбаппе / Getty Images
Неймар и Мбаппе / Getty Images
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Нападающий ПСЖ Неймар по-прежнему недоволен поведением своего одноклубника Килиана Мбаппе. Об этом сообщает издание Goal.com.

Несмотря на недавнюю встречу, где конфликт между игроками попытались уладить, Неймар все еще возмущен тем, что Мбаппе стал основным пенальтистом команды. Бразилец считает, что Килиан несет ответственность за то, что конфликт по этому вопросу возник.

Кроме того, игроки в ссоре со старта сезона. Изначально француз был расстроен растущим влиянием бразильца в раздевалке, а Неймар чувствовал недовольство из-за того, что Мбаппе эгоистично ведет себя на поле.

Главный тренер ПСЖ Кристоф Гальтье попросил Мбаппе и Неймара вести себя на людях так, словно между ними нет конфликта. Пока оба игрока прислушиваются к данной просьбе.

Ранее стали известны подробности контракта Мбаппе с ПСЖ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар ПСЖ Килиан Мбаппе
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