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Футбол

Стали известны подробности контракта Мбаппе с ПСЖ

Европейские гранды могут переманить француза гораздо раньше.
Сегодня, 11:58
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images
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В летнее межсезонье нападающий сборной Франции и ПСЖ Килиан Мбаппе продлил контракт с французским клубом, несмотря на интерес европейских грандов. 

Изначально сообщалось, что футболист заключил соглашение с ПСЖ до лета 2025 года. Как стало известно L'Equipe, француз заключил контракт по особой договоренности.

У Мбаппе с ПСЖ действует соглашение по схеме 2+1, а не полноценный трехлетний договор. То есть, уже летом 2024 года Килиан может покинуть французский клуб на правах свободного агента.

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Таким образом, европейские гранды могут постараться переманить игрока уже по ходу следующего сезона, если раньше никто из них не купит Мбаппе.

В текущем сезоне 23-летний футболист провел семь игр за ПСЖ во всех турнирах, в которых забил девять голов.

Ранее сообщалось, что бывший футболист Барселоны и ПСЖ стал тренером середняка Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол реал ПСЖ Киллиан Мбаппе
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