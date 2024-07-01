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Франция пригласила Погба и Матюиди на матч против Бельгии

Легенды национальной сборной посетят важную игру.
Сегодня, 13:20
Поль Погба / Getty Images
Поль Погба / Getty Images

Французская футбольная федерация пригласила своих легенд на матч с Бельгией, который пройдет сегодня в рамках 1/8 финала Евро-2024.

Поль Погба, сыгравший 91 матч за сборную Франции и ставший чемпионом мира в 2018 году, был дисквалифицирован на 4 года за допинг в феврале, но он не согласен с этим решением и подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Блез Матюиди, завершивший карьеру в 2022 году, также получил приглашение на этот матч.

Ранее сообщалось, что игрок сборной Бельгии записал видео, в котором пообещал "сломать Мбаппе".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: поль погба сборная Франции Блез Матюиди

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