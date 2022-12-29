Беллингем определился с клубом, в котором продолжит карьеру

Англичанин рассказал о своих планах близким людям.

Реал хочет подписать хавбека Боруссии Дортмунд Джуда Беллингема. Об этом сообщает издание Goal.com.

Трансфер 19-летнего англичанина является приоритетом для мадридского клуба. Сам Беллингем уже сообщил своему окружению о желании перейти в Реал.

Отметим, Боруссия скорее всего, потребует 120 миллионов евро летом за своего футболиста.

В текущем сезоне на счету англичанина 3 гола и 2 ассиста в 15 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Реал составил шорт-лист кандидатов на замену Анчелотти.