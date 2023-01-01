Милан хочет закрыть проблемную позицию молодым талантом Сантоса

"Россонери" уже сделали первый шаг, отправив начальное предложение.

Долгие годы Милан не может найти правого вингера, который застолбил бы за собой эту позицию.

Справа в нападении у итальянцев играли даже те, для кого эта позиция является далеко не самой удобной. В связи с этим технический директор клуба Паоло Мальдини сделал первые шаги к закрытию данной проблемы.

По информации Home of Milan, который ссылается на L’Equipe, действующий чемпион Италии намерено приобрести правого вингера Анжело Габриэля Боржеса, выступающего за бразильский Сантос.

Сообщается, что "россонери" сделали первоначальное предложение за 18-летнего футболиста в размере 15 миллионов евро.

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Действующий контракт Боржеса с Сантосом рассчитан до декабря 2024 года. Согласно с Transfermarkt, вингер оценивается в 13 миллионов.