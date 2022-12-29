Милан договорился о продлении контракта с Жиру

Француз подпишет новый договор с клубом до 2024 года.

Форвард Оливье Жиру продлит контракт с Миланом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Француз достиг согласия о продлении договора с клубом до 2024 года. Действующий контракт 36-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года.

В ближайшие дни стороны уладят все детали. Милан намерен официально объявить о продлении контракта в январе.

В текущем сезоне на счету нападающего 5 голов и 3 ассиста в 13 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что именем лучшего бомбардира в истории сборной Франции могут назвать стадион.