iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милан договорился о продлении контракта с Жиру

Француз подпишет новый договор с клубом до 2024 года.
Сегодня, 22:25
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Форвард Оливье Жиру продлит контракт с Миланом. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Француз достиг согласия о продлении договора с клубом до 2024 года. Действующий контракт 36-летнего футболиста рассчитан до лета 2023 года.

В ближайшие дни стороны уладят все детали. Милан намерен официально объявить о продлении контракта в январе.

В текущем сезоне на счету нападающего 5 голов и 3 ассиста в 13 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что именем лучшего бомбардира в истории сборной Франции могут назвать стадион.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан Оливье Жиру

Статьи по теме

Пиоли: Милан должен верить, что обгонит Наполи в гонке за скудетто Пиоли: Милан должен верить, что обгонит Наполи в гонке за скудетто
Пиоли: В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси Пиоли: В футболе есть три легенды – Пеле, Марадона и Месси
Меньян не успевает восстановиться к возобновлению Серии А Меньян не успевает восстановиться к возобновлению Серии А
Аргентина и Франция объявили стартовые составы на финал ЧМ-2022 Аргентина и Франция объявили стартовые составы на финал ЧМ-2022
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: данк Айо Досунму и постер-данк Зайона Уильямсона возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022
просмотров

Последние новости

Футбол23:07
Реакция звезд мирового футбола на смерть Пеле
Украина22:54
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина22:39
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа22:25
Милан договорился о продлении контракта с Жиру
Другие страны22:13
"Пенальти - трусливый способ забить гол": лучшие цитаты короля футбола - в память о Пеле
Европа21:51
Коутиньо выступил с заявлением касаемо своего будущего в Астон Вилле
ММА21:30
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа21:18
"Король футбола" Пеле ушел из жизни
Европа20:52
Зинченко: Сегодня мое величайшее вдохновение - моя жена, дочь и две собаки
Европа20:49
Сын Ачелотти поведал детали общения отца с тренерским штабом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK