Именем лучшего бомбардира в истории сборной Франции могут назвать стадион

Клуб Тур рассматривает возможность переименования домашнего стадиона в честь своего бывшего нападающего Оливье Жиру, который в ходе чемпионата мира-2022 стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Соответствующее предложение выдвинул бывший президент футбольного клуба Марсель (2002-2004) и экс-мэр Тура (2017-2020) Кристоф Буше.

Как сообщает L’Équipe, сейчас изучается возможность изменения названия стадиона Тура с Vallée du Cher на Stade Olivier Giroud.

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Отметим, что арена французского клуба, выступающего в низших французских дивизионах, вмещает более 16 тысяч зрителей.

Жиру выступал за Тур с 2008 по 2010 год, забив 38 голов в 69 матчах, прежде чем перебраться в Монпелье.

Напомним, что в ходе ЧМ-2022 Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, превзойдя достижение Тьерри Анри. Сейчас на счету нападающего 53 гола в футболке национальной команды.