iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Именем лучшего бомбардира в истории сборной Франции могут назвать стадион

Французский клуб хочет отдать должное своему бывшему игроку Оливье Жиру.
Сегодня, 15:58
Оливье Жиру / Getty Images
Оливье Жиру / Getty Images

Клуб Тур рассматривает возможность переименования домашнего стадиона в честь своего бывшего нападающего Оливье Жиру, который в ходе чемпионата мира-2022 стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Соответствующее предложение выдвинул бывший президент футбольного клуба Марсель (2002-2004) и экс-мэр Тура (2017-2020) Кристоф Буше.

Как сообщает L’Équipe, сейчас изучается возможность изменения названия стадиона Тура с Vallée du Cher на Stade Olivier Giroud.

Читай также: Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Отметим, что арена французского клуба, выступающего в низших французских дивизионах, вмещает более 16 тысяч зрителей.

Жиру выступал за Тур с 2008 по 2010 год, забив 38 голов в 69 матчах, прежде чем перебраться в Монпелье.

Напомним, что в ходе ЧМ-2022 Оливье Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции, превзойдя достижение Тьерри Анри. Сейчас на счету нападающего 53 гола в футболке национальной команды.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции Оливье Жиру

Статьи по теме

Жгучая модель поддержала Марокко перед игрой с Францией в рамках ЧМ-2022 Жгучая модель поддержала Марокко перед игрой с Францией в рамках ЧМ-2022
Франция - Марокко: онлайн-трансляция матча 14.12.2022 чемпионата мира Франция - Марокко: онлайн-трансляция матча 14.12.2022 чемпионата мира
Стал известен первый финалист ЧМ-2022 Стал известен первый финалист ЧМ-2022
Дешам: Шансы Франции и Марокко на финал ЧМ равны Дешам: Шансы Франции и Марокко на финал ЧМ равны
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Попадание Вандербилта и данк Леброна

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина вышла в финал, Франция и Марокко определят второго финалиста
просмотров
Мбаппе - под постом Роналду: Король, лучший за все время
просмотров

Последние новости

Европа18:29
Суд огласил приговор по делу, связанному с переходом Неймара из Сантоса в Барселону
Европа18:26
Роналду тренируется на базе Реала
Европа18:01
Игрок Челси пропустит остаток сезона из-за тяжелейшей травмы
Бокс17:56
Бокс: расписание боев
Украина17:47
Шахтер будет судиться ФИФА из-за нарушения закона, позволившего легионерам покинуть клуб
Европа17:22
Ибрагимович назвал ключевого игрока в Милане
Бокс16:58
Фьюри заговорил о реванше с Усиком еще до первого боя
Украина16:33
Пятая команда УПЛ попрощалась с главным тренером
Бокс16:32
"Хитрый человек": Усик рассказал, как относится к дерзким высказываниям Фьюри
Киберспорт16:14
BLAST Premier. World Final 2022: FaZe проиграли первую карту, но обыграли G2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK