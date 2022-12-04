Жиру стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции

Сборная Франции в 1/8 финала чемпионата мира-2022 в Катаре играет с Польшей.

Счет в поединке на 44-й минуте открыл нападающий французской национальной команды Оливье Жиру, отличившись с передачи Килиана Мбаппе.

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Благодаря этому голу 36-летний форвард стал лучшим бомбардиром в истории сборной Франции.

Теперь на счету Жиру 52 забитых мяча, которые он записал на свой счет в 117 матчах в составе главной команды страны.

С вершины бомбардирского списка нападающий сместил предыдущего рекордсмена Тьерри Анри. На счету бывшего форварда сборной Франции 51 гол в 123 матчах.