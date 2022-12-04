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Франция - Польша: смотреть онлайн-трансляцию матча

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между сборными Франции и Польши.
Сегодня, 10:47

Раунд 1/8 финала чемпионата мира продолжается поединком между победителем группы D и второй командой квартета С - Францией и Польшей.

Коллектив Дидье Дешама продолжает борьбу за сохранение статуса лучшей команды мира, который они удерживают уже четыре с половиной года.

Познакомиться ближе со сборной Франции

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Франция - Польша

Трансляция матча ЧМ-2022 между Францией и Польшей станет доступна в этой новости 4 декабря и начать смотреть ее онлайн можно с 17:00 по Киеву.

Свои последние матчи на групповых этапах обе команды проиграли, что не помешало им пробиться в плей-офф, где они попытаются не допустить подобного результата.

Онлайн трансляция матча будет проходить на платформе MEGOGO, также это противостояние можно будет посмотреть на каналах Суспильного. В приложении "Дія" также доступна возможность просмотра встреч чемпионата мира 2022 года.

Познакомиться ближе со сборной Польши

Стоит сказать, что победитель этой пары выйдет в 1/4 финала, где встретится с победителем пары Англия - Сенегал.


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