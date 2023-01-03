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Голкипер Боруссии Менхенгладбах изъявил желание перейти в Баварию

Зоммер готов к трансферу в стан мюнхенцев.
Сегодня, 11:17
Ян Зоммер / Getty Images
Ян Зоммер / Getty Images

Голкипер Боруссии Менхенгладбах Ян Зоммер может перейти в Баварию. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.

34-летний швейцарец уведомил клуб о желании перейти в стан мюнхенцев в январе. Бавария все еще интересуется вратарем из-за перелома ноги у Мануэля Нойера.

Боруссия готова отпустить Зоммера за 5 млн евро. Переход возможен, если мюнхенцы готовы заплатить данную сумму.

Действующий контракт швейцарца с командной из Менхенгладбаха истекает этим летом.

Ранее сообщалось, что Бавария нашла нового кандидата на замену Нойеру.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Боруссия Менхенгладбах Ян Зоммер

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