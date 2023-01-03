Голкипер Боруссии Менхенгладбах изъявил желание перейти в Баварию
Зоммер готов к трансферу в стан мюнхенцев.
Голкипер Боруссии Менхенгладбах Ян Зоммер может перейти в Баварию. Об этом сообщает издание Süddeutsche Zeitung.
34-летний швейцарец уведомил клуб о желании перейти в стан мюнхенцев в январе. Бавария все еще интересуется вратарем из-за перелома ноги у Мануэля Нойера.
Боруссия готова отпустить Зоммера за 5 млн евро. Переход возможен, если мюнхенцы готовы заплатить данную сумму.
Действующий контракт швейцарца с командной из Менхенгладбаха истекает этим летом.
Ранее сообщалось, что Бавария нашла нового кандидата на замену Нойеру.