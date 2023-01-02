Бавария нашла нового кандидата на замену Нойеру

Трапп может побороться за место в основе.

Мюнхенская Бавария начала работать над трансфером Кевина Траппа из Айнтрахта, его рассматривают как конкурента Мануэлю Нойеру.

Ранее сообщалось, что мюнхенцы планируют вернуть в клуб Александра Нюбеля или купить Яна Зоммера, но они оба рассматривались лишь как замена травмированному Нойеру.

А вот Трапп должен стать прямым конкурентом для основного кипера, а не только заменой во второй части сезона.

Сейчас Бавария общается с игроком относительно того, желает ли он этот трансфер и готов ли бороться с Нойером за место первого кипера команда. С Айнтрахтом клуб пока не контактировал.

Трансфермаркт оценивает 32-летнего вратаря в 8,5 млн. евро.