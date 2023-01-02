Бавария нашла нового кандидата на замену Нойеру
Трапп может побороться за место в основе.
Мюнхенская Бавария начала работать над трансфером Кевина Траппа из Айнтрахта, его рассматривают как конкурента Мануэлю Нойеру.
Ранее сообщалось, что мюнхенцы планируют вернуть в клуб Александра Нюбеля или купить Яна Зоммера, но они оба рассматривались лишь как замена травмированному Нойеру.
А вот Трапп должен стать прямым конкурентом для основного кипера, а не только заменой во второй части сезона.
Сейчас Бавария общается с игроком относительно того, желает ли он этот трансфер и готов ли бороться с Нойером за место первого кипера команда. С Айнтрахтом клуб пока не контактировал.
Трансфермаркт оценивает 32-летнего вратаря в 8,5 млн. евро.