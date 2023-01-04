"Все закончится хорошо": Де Хеа рассказал о переговорах о новом контракте с Манчестер Юнайтед

Нынешний контракт Давида Де Хеа с Манчестер Юнайтед подходит к концу будущим летом. У команды есть опция продления соглашения еще на год, но она ею еще не воспользовалась.

Недавно стороны начали переговоры о новом контракте. И по словам самого 32-летнего испанца, он оптимистично настроен на продолжение выступлений в составе манкунианцев спустя 12 лет после своего прихода в команду..

"Да, я очень спокоен. Фокусируюсь только на тренировках и том, как бы выступить как можно лучше", - цитирует Де Хеа Manchester Evening News. "Но я, уверен, что все закончится хорошо".

Когда его спросили, уверен ли он, что продолжит свою карьеру в Юнайтед, Давид ответил: "Надеюсь, что да. Я говорил, что это мой клуб. Я здесь много-много лет, и это огромная честь тут находиться. Здесь я очень счастлив".

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Манчестер Юнайтед приобрел Давида Де Хеа у мадридского Атлетико летом 2011 года за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанский голкипер принял участие в 23 матчах. Он пропустил 23 мяча и отстоял на "ноль" 12 раз