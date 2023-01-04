iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Все закончится хорошо": Де Хеа рассказал о переговорах о новом контракте с Манчестер Юнайтед

Испанец недвусмысленно намекнул, что собирается заключить с клубом новое соглашение.
Сегодня, 16:41
Давид Де Хеа / Getty Images
Давид Де Хеа / Getty Images

Нынешний контракт Давида Де Хеа с Манчестер Юнайтед подходит к концу будущим летом. У команды есть опция продления соглашения еще на год, но она ею еще не воспользовалась.

Недавно стороны начали переговоры о новом контракте. И по словам самого 32-летнего испанца, он оптимистично настроен на продолжение выступлений в составе манкунианцев спустя 12 лет после своего прихода в команду..

"Да, я очень спокоен. Фокусируюсь только на тренировках и том, как бы выступить как можно лучше", - цитирует Де Хеа Manchester Evening News. "Но я, уверен, что все закончится хорошо".

Когда его спросили, уверен ли он, что продолжит свою карьеру в Юнайтед, Давид ответил: "Надеюсь, что да. Я говорил, что это мой клуб. Я здесь много-много лет, и это огромная честь тут находиться. Здесь я очень счастлив".

Читай также: Манчестер Юнайтед хочет арендовать голкипера Кристал Пэлас после потери Дубравки

Манчестер Юнайтед приобрел Давида Де Хеа у мадридского Атлетико летом 2011 года за 25 миллионов евро.

В нынешнем сезоне испанский голкипер принял участие в 23 матчах. Он пропустил 23 мяча и отстоял на "ноль" 12 раз

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Давид Де Хеа

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед хочет арендовать голкипера Кристал Пэлас после потери Дубравки Манчестер Юнайтед хочет арендовать голкипера Кристал Пэлас после потери Дубравки
Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ Манчестер Юнайтед - Борнмут 3:0 Видео голов и лучших моментов матча АПЛ
Гакпо рассказал, что был близок не только к МЮ и Ливерпулю, а еще одному клубу АПЛ Гакпо рассказал, что был близок не только к МЮ и Ливерпулю, а еще одному клубу АПЛ
Тен Хаг: Манчестер Юнайтед нуждается в усилении Тен Хаг: Манчестер Юнайтед нуждается в усилении
Помочь журналистам

Видео

Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе
Глава UFC подрался с женой во время празднования Нового года в ночном клубе

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: huNter стал 14-м
просмотров

Последние новости

ММА18:25
Соннен: Джонс против Нганну – самый большой из возможных боев в MMA индустрии
Европа18:12
Барселона выставила на трансфер игрока с миллиардной клаусулой
Биатлон17:53
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа17:41
Специя Коваленко разошлась миром с Аталантой Малиновского
Ралли17:36
Ралли Дакар-2023: расписание и результаты ежегодного ралли-рейда
Европа17:21
Брентфорд провернул рекордную для себя сделку
Киберспорт17:15
ТОП-20 лучших игроков 2022 года по CS:GO по версии HLTV: huNter стал 14-м
Европа17:01
Деян Станкович посвятил Синише Михайловичу победу над Сассуоло
Европа16:59
В Ньюкасле прокомментировали возможную аренду Роналду
Европа16:41
"Все закончится хорошо": Де Хеа рассказал о переговорах о новом контракте с Манчестер Юнайтед
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK