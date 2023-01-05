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Интер - Наполи 1:0 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии 04.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты встречи.
Сегодня, 07:23
Интер - Наполи / Getty Images
Интер - Наполи / Getty Images

В рамках центрального матча 16-го тура чемпионата Италии Интер на своем поле принимал Наполи.

Команды создали целый ряд голевых моментов, однако судьбу противостояния решило одно взятие ворот.

Автором победного гола стал нападающий Интера Эдин Джеко, который забил на старте второго тайма.

Таким образом, Наполи впервые в сезоне потерпел поражение.

Вашему вниманию видео всех голов матча Интер - Наполи в рамках 16-го тура чемпионата Италии:

Интер - Наполи 1:0

Голы: Джеко, 56

Источник: MEGOGO

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи интер

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