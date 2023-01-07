Шатору - ПСЖ 1:3: обзор матча и результат игры 06.01.2023
Парижский клуб прошел в 1/16 финала кубка страны.
В пятницу, 6 января, в рамках 1/32 финала Кубка Франции Шатору встречался с ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.
Не принимали в данной игру участие нападающие Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Даже без столь грозной линии атаки парижский гранд одолел соперника.
В первом тайме команды обменялись голами, а уже во второй половине матча голы Карлоса Солера и Хуана Берната принесли ПСЖ путевку в 1/16 финала Кубка Франции.
Статистика матча Шатору - ПСЖ 1/32 финала Кубка Франции
Шатору - ПСЖ 1:3
Голы: Нтолла, 37 - Экетике, 13, Солер, 78, Бернат, 90+1
Владение мячом: 37% - 63%
Удары: 11 - 12
Удары в створ: 2 - 10
Фолы: 8 - 10
Атаки: 59 - 106