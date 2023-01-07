Шатору - ПСЖ 1:3: обзор матча и результат игры 06.01.2023

В пятницу, 6 января, в рамках 1/32 финала Кубка Франции Шатору встречался с ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

Не принимали в данной игру участие нападающие Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Даже без столь грозной линии атаки парижский гранд одолел соперника.

В первом тайме команды обменялись голами, а уже во второй половине матча голы Карлоса Солера и Хуана Берната принесли ПСЖ путевку в 1/16 финала Кубка Франции.

Статистика матча Шатору - ПСЖ 1/32 финала Кубка Франции

Шатору - ПСЖ 1:3

Голы: Нтолла, 37 - Экетике, 13, Солер, 78, Бернат, 90+1

Владение мячом: 37% - 63%

Удары: 11 - 12

Удары в створ: 2 - 10

Фолы: 8 - 10

Атаки: 59 - 106