iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шатору - ПСЖ 1:3: обзор матча и результат игры 06.01.2023

Парижский клуб прошел в 1/16 финала кубка страны.
Сегодня, 00:17
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В пятницу, 6 января, в рамках 1/32 финала Кубка Франции Шатору встречался с ПСЖ. Матч завершился победой гостей со счетом 3:1.

Не принимали в данной игру участие нападающие Лионель Месси, Килиан Мбаппе и Неймар. Даже без столь грозной линии атаки парижский гранд одолел соперника.

В первом тайме команды обменялись голами, а уже во второй половине матча голы Карлоса Солера и Хуана Берната принесли ПСЖ путевку в 1/16 финала Кубка Франции.

Статистика матча Шатору - ПСЖ 1/32 финала Кубка Франции

Шатору - ПСЖ 1:3    
Голы: Нтолла, 37 - Экетике, 13, Солер, 78, Бернат, 90+1

Владение мячом: 37% - 63% 
Удары: 11 - 12
Удары в створ: 2 - 10
Фолы: 8 - 10
Атаки: 59 - 106

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Кубок Франции

Статьи по теме

Легендарная встреча: Мбаппе сделал совместное фото с черепашкой-ниндзя Легендарная встреча: Мбаппе сделал совместное фото с черепашкой-ниндзя
ПСЖ намерен избавиться от одного из лидеров атакующей линии ПСЖ намерен избавиться от одного из лидеров атакующей линии
Вратарь ПСЖ согласился перейти в Милан, но французский клуб не торопится его отпускать Вратарь ПСЖ согласился перейти в Милан, но французский клуб не торопится его отпускать
Месси близок к продлению контракта с ПСЖ Месси близок к продлению контракта с ПСЖ
Помочь журналистам

Видео

Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Интерсити - Барселона 3:4 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
"Вася, боже тебя храни, чтобы я тебя не встретил": Стаховский отреагировал на антиукраинский пост Ломаченко
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Роналду будет жить вместе с Джорджиной в Саудовской Аравии, хотя по закону это запрещено
просмотров

Последние новости

ММА00:51
Бои без правил: расписание боев и турниров
Европа00:34
Лунин отказался от перехода в самый титулованный клуб Нидерландов
Европа00:17
ПСЖ без Месси, Неймара и Мбаппе одолел команду из третьей лиги Франции
Вчера, 23:56
Европа23:56
Манчестер Юнайтед в непростом матче одолел Эвертон Миколенко
Украина23:31
Шахтер Донецк: расписание и результаты матчей
Европа23:19
Клопп: Гакпо хочет толкать поезд, а не запрыгивать в него на ходу
Другие страны23:02
Азар может стать одноклубником Роналду
Европа22:50
Грилиш высказался о сложностях адаптации в Манчестер Сити
Украина22:38
Динамо и Шахтер проведут товарищеский матч против словенского гранда
Киберспорт22:06
Twistzz выбрал "будущей звездой" украинца - и это не headtr1ck
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK