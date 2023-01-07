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Вильярреал - Реал: смотреть онлайн-трансляцию матча чемпионата Испании

Вашему вниманию онлайн-трансляция поединка между Вильярреалом и Реалом в Ла Лиге.
Сегодня, 11:36
Вильярреал - Реал / Getty Images
Вильярреал - Реал / Getty Images

В субботу, 7 января, продолжается чемпионат Испании, который был прерван на паузу из-за чемпионата мира по футболу. В рамках 16-го тура чемпионата Испании Вильярреал на своем поле примет мадридский Реал.

Команда Кике Сетьен продолжает борьбу за попадание в еврокубковую зону, а "сливочные" стремятся защитить чемпионский трофей по итогам сезона. Поединок Вильярреала и Реала соберет широкую аудиторию зрителей, которые захотят увидить сильнейшего.

Где смотреть онлайн-трансляцию матча Вильярреал - Реал

Трансляция поединка чемпионата Испании между Вильярреалом и Реалом будет доступна в этой новости 7 января и начать смотреть ее онлайн можно с 17:15 по Киеву.

Онлайн трансляция будет проходить на платформе MEGOGO.

В турнирной таблице чемпионата Испании Вильярреал идет на седьмом месте, имея 24 балла - 7 побед, три ничьи и пять поражений. Что касается мадридской команды, то подопечные Карло Анчелотти идут вторыми, имея 38 очков. Примечательно, что Реал имеет равное количество очков, как и Барселона.

В первом туре после возвращения Вильярреал на своем поле обыграл Валенсию (2:1). Что касается мадридской команды, то им удалось обыграть Вальядолид (2:0). 

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