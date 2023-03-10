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Клубный рейтинг УЕФА: Бавария удерживает лидерство, Шахтер и Динамо - в топ-50

ISPORT представляет вам таблицу клубных коэффициентов УЕФА.
Сегодня, 19:56
Шахтер / shakhtar.com
Шахтер / shakhtar.com

УЕФА обновила клубный рейтинг после еврокубковых матчей на этой неделе.

Возглавляет список лучших клубов Европы по-прежнему Бавария, на втором месте идет Ман Сити, а тройку лидеров замыкает Ливерпуль.

Что касается украинских клубов, то здесь пальму первенстсва удерживает Шахтер, идущий на 24 позиции. Динамо Киев также попало в топ-50, заняв 49 строчку.

Читай также: Рейтинг ФИФА: Украина поднялась в рейтинге, Бразилия лучшая, несмотря на победу Аргентины на ЧМ-2022

Коэффициенты клубов УЕФА

  • 1. Бавария
  • 2. Манчестер Сити
  • 3. Ливерпуль
  • 4. Челси
  • 5. Реал
  • 6. ПСЖ
  • 7. Манчестер Юнайтед
  • 8. Барселона
  • 9. Ювентус
  • 10. Аякс

  • 24. Шахтер
  • 49. Динамо
  • 98. Заря
  • 165. Днепр-1
  • 213. Ворскла
  • 220. Колос
  • 221. Десна
  • 222. Александрия
  • 223. Мариуполь

Ознакомиться со всем рейтингом можно здесь

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