Клубный рейтинг УЕФА: Бавария удерживает лидерство, Шахтер и Динамо - в топ-50
ISPORT представляет вам таблицу клубных коэффициентов УЕФА.
УЕФА обновила клубный рейтинг после еврокубковых матчей на этой неделе.
Возглавляет список лучших клубов Европы по-прежнему Бавария, на втором месте идет Ман Сити, а тройку лидеров замыкает Ливерпуль.
Что касается украинских клубов, то здесь пальму первенстсва удерживает Шахтер, идущий на 24 позиции. Динамо Киев также попало в топ-50, заняв 49 строчку.
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Коэффициенты клубов УЕФА
- 1. Бавария
- 2. Манчестер Сити
- 3. Ливерпуль
- 4. Челси
- 5. Реал
- 6. ПСЖ
- 7. Манчестер Юнайтед
- 8. Барселона
- 9. Ювентус
- 10. Аякс
- 24. Шахтер
- 49. Динамо
- 98. Заря
- 165. Днепр-1
- 213. Ворскла
- 220. Колос
- 221. Десна
- 222. Александрия
- 223. Мариуполь
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