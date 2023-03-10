Клубный рейтинг УЕФА: Бавария удерживает лидерство, Шахтер и Динамо - в топ-50

УЕФА обновила клубный рейтинг после еврокубковых матчей на этой неделе.

Возглавляет список лучших клубов Европы по-прежнему Бавария, на втором месте идет Ман Сити, а тройку лидеров замыкает Ливерпуль.

Что касается украинских клубов, то здесь пальму первенстсва удерживает Шахтер, идущий на 24 позиции. Динамо Киев также попало в топ-50, заняв 49 строчку.

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Коэффициенты клубов УЕФА

1. Бавария

2. Манчестер Сити

3. Ливерпуль

4. Челси

5. Реал

6. ПСЖ

7. Манчестер Юнайтед

8. Барселона

9. Ювентус

10. Аякс

24. Шахтер

49. Динамо

98. Заря

165. Днепр-1

213. Ворскла

220. Колос

221. Десна

222. Александрия

223. Мариуполь

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