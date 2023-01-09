iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Реал готов уже зимой расстаться с одной из своих звезд

В Мадриде понимают, что сделать это будет непросто.
Сегодня, 15:41
Эден Азар / Getty Images
Эден Азар / Getty Images

Вингер сборной Бельгии Эден Азар был выставлен на трансфер, сообщает The Athletic.

Реал Мадрид готов выслушать предложения по бельгийцу, но в клубе понимают, что вряд ли кто-нибудь решит забрать себе проблемного игрока. К тому же сам Эден не имеет желания покидать команду.

Контракт игрока заканчивается уже летом 2024 года, но мадридцы хотели бы попрощаться раньше, потому что у Азара одна из самых больших зарплат в клубе.

Эден перешел в Мадрид в 2019 году за 115 млн евро из Челси, но травмы помешали ему показать свой уровень. За четыре года в клубе вингер провел всего 73 матча, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.

В феврале Азар намерен провести переговоры со своими агентами, чтобы решить свою дальнейшую судьбу. При этом в СМИ уже была информация, что бельгийцем интересуется Ан-Наср.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эден Азар Реал Мадрид

Статьи по теме

Защитник, на которого претендует Реал, сделал заявление о своем будущем Защитник, на которого претендует Реал, сделал заявление о своем будущем
"Мы - неудачники, а они - молодцы": Хави потроллил Реал за одинаковые результаты команд "Мы - неудачники, а они - молодцы": Хави потроллил Реал за одинаковые результаты команд
Анчелотти назвал причины поражения Реала в матче с Вильярреалом Анчелотти назвал причины поражения Реала в матче с Вильярреалом
Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги Вильярреал - Реал 2:1 Видео голов и лучших моментов матча Ла Лиги
Помочь журналистам

Видео

Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии
Манчестер Сити - Челси 4:0 Видео голов и лучших моментов матча кубка Англии

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Костюк совершила большой рывок
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Крутых - первая ракетка Украины, Алькарас возглавляет рейтинг
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров

Последние новости

Европа17:22
Челси намерен арендовать форварда Атлетико Мадрид
Биатлон17:00
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
Европа16:50
Роберто Мартинес сделал заявление по поводу Роналду в сборной Португалии
Биатлон16:20
Биатлон: Кубок Мира 2022/2023. Общий зачет у мужчин и женщин
Европа15:41
Реал готов уже зимой расстаться с одной из своих звезд
Европа15:40
Звезда Манчестер Юнайтед разбил свой дорогостоящий автомобиль
Игровые15:33
Супербоул-2023: Кто выступит во время перерыва финала НФЛ
Бокс15:02
"Мы просто ждем": Джервонта Дэвис оценил возможность проведения боя с Райаном Гарсией
Другие страны14:57
Тренер Ан-Насра оценил адаптацию Роналду в команде
Бокс14:29
"Против него очень тяжело": Валлин назвал однозначного фаворита боя Усик - Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK