Реал готов уже зимой расстаться с одной из своих звезд

В Мадриде понимают, что сделать это будет непросто.

Вингер сборной Бельгии Эден Азар был выставлен на трансфер, сообщает The Athletic.

Реал Мадрид готов выслушать предложения по бельгийцу, но в клубе понимают, что вряд ли кто-нибудь решит забрать себе проблемного игрока. К тому же сам Эден не имеет желания покидать команду.

Контракт игрока заканчивается уже летом 2024 года, но мадридцы хотели бы попрощаться раньше, потому что у Азара одна из самых больших зарплат в клубе.

Эден перешел в Мадрид в 2019 году за 115 млн евро из Челси, но травмы помешали ему показать свой уровень. За четыре года в клубе вингер провел всего 73 матча, в которых забил 7 голов и отдал 11 голевых передач.

В феврале Азар намерен провести переговоры со своими агентами, чтобы решить свою дальнейшую судьбу. При этом в СМИ уже была информация, что бельгийцем интересуется Ан-Наср.