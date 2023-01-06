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Азар может стать одноклубником Роналду

Ан-Наср нацелился на очередное громкое подписание.
Вчера, 23:02
Эден Азар
Эден Азар

Ан-Наср намерен переманить к себе еще одну европейскую звезду.

Как сообщает издание Footmercato, еще одним новичком "всемирного" клуба может стать Эден Азар. 

Азара хочет заполучить лично тренер клуба Руди Гарсия. Бельгиец может перейти в Ан-Наср следующим летом. Стоит отметить, что Гарсия работал с Азаром в Лилле

У вингера действующий контракт с Реалом до 2024 года. В текущем сезоне футболист провел за "сливочных" семь матчей. На его счету один гол и одна голевая.


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