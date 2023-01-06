Азар может стать одноклубником Роналду

Ан-Наср намерен переманить к себе еще одну европейскую звезду.

Как сообщает издание Footmercato, еще одним новичком "всемирного" клуба может стать Эден Азар.

Азара хочет заполучить лично тренер клуба Руди Гарсия. Бельгиец может перейти в Ан-Наср следующим летом. Стоит отметить, что Гарсия работал с Азаром в Лилле

У вингера действующий контракт с Реалом до 2024 года. В текущем сезоне футболист провел за "сливочных" семь матчей. На его счету один гол и одна голевая.