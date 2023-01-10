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Арсенал - Оксфорд Юнайтед: обзор и результат матча Кубка Англии 09.01.2023

"Канониры" отправили в ворота соперника три безответных мяча.
Сегодня, 00:01
Арсенал - Оксфорд Юнайтед / Getty Images
Арсенал - Оксфорд Юнайтед / Getty Images

В рамках 1/32 финала Кубка Англии Арсенал встретился с Оксфорд Юнайтед.

"Канониры" не без труда разгромили своего соперника и отправились в следующий раунд.

В первом тайме коллектив Микеля Артеты не создал ничего опасного у ворот соперника.

Ситуация полностью изменилась после перерыва. На 63 минуте Мохаммед Эльнени открыл счет в матче.

Затем Эдди Нкетиа в течении 6 минут оформил дубль. Английский нападающий забивал на 70 и 76 минуте матча соответсвенно.

Украинец Александр Зинченко появился на поле незадолго до первого гола, а именно на 61 минуте.

В 1/16 финала Арсенал встретится с Манчестер Сити. Матч пройдет 28 января.

Статистика матча Кубка Англии Арсенал - Оксфорд Юнайтед

Арсенал - Оксфорд Юнайтед 3:0

Голы: Эльнени, 63, Нкетиа, 70, 76

Владение мячем: 36% - 64%
Удары: 7 - 11
Удары в створ: 3 - 4
Атаки: 58 - 70


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