Футболиста Ньюкасла задержали за вождение в нетрезвом состоянии
Жоэлинтон предстанет перед судом 26 января.
Атакующий полузащитник Ньюкасла удачно погулял прошлой ночью. Об этом сообщает издание ВВС.
26-летний бразилец обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции остановили и задержали футболиста в 1:20 ночи по местному времени.
За свою выходку игроку предстоит поход в суд. Перед присяжными Жоэлинтон предстанет 26 января.
Ранее бразилец был оштрафован на 200 фунтов после того, как нарушил карантинные ограничения, чтобы подстричься.
В текущем сезоне на счету хавбека 2 гола и 1 ассист в 16 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Ньюкасл предложил контракт немецкому вундеркинду.