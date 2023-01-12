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Футболиста Ньюкасла задержали за вождение в нетрезвом состоянии

Жоэлинтон предстанет перед судом 26 января.
Сегодня, 20:37
Жоэлинтон / Getty Images
Жоэлинтон / Getty Images

Атакующий полузащитник Ньюкасла удачно погулял прошлой ночью. Об этом сообщает издание ВВС.

26-летний бразилец обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции остановили и задержали футболиста в 1:20 ночи по местному времени.

За свою выходку игроку предстоит поход в суд. Перед присяжными Жоэлинтон предстанет 26 января.

Ранее бразилец был оштрафован на 200 фунтов после того, как нарушил карантинные ограничения, чтобы подстричься.

В текущем сезоне на счету хавбека 2 гола и 1 ассист в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл предложил контракт немецкому вундеркинду.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ньюкасл жоэлинтон

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