Футболиста Ньюкасла задержали за вождение в нетрезвом состоянии

Атакующий полузащитник Ньюкасла удачно погулял прошлой ночью. Об этом сообщает издание ВВС.

26-летний бразилец обвиняется в вождении в состоянии алкогольного опьянения. Сотрудники полиции остановили и задержали футболиста в 1:20 ночи по местному времени.

За свою выходку игроку предстоит поход в суд. Перед присяжными Жоэлинтон предстанет 26 января.

Ранее бразилец был оштрафован на 200 фунтов после того, как нарушил карантинные ограничения, чтобы подстричься.

В текущем сезоне на счету хавбека 2 гола и 1 ассист в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Ньюкасл предложил контракт немецкому вундеркинду.