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Барселона и Реал поспорят за защитника Баварии

Павар летом может сменить команду.
Сегодня, 21:55
Бенжамен Павар / Getty Images
Бенжамен Павар / Getty Images

Универсальный защитник Баварии Бенжамен Павар рассматривает вариант с уходом из клуба. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

Барселона уже давно контактирует с немецкой стороной касаемо возможного перехода игрока. Реал также проявляет интерес к 26-летнему французу.

В свою очередь Бавария собирается сделать все возможное, чтобы продлить контакт с Паваром. Переговоры начнутся не позднее весны.

Напомним, действующий контракт защитника с немецким клубом рассчитан до лета 2024 года.

В текущем сезоне на счету француза 1 гол в 14 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что Барселона находится в поисках правого защитника.

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