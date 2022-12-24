Барселона находится в поисках правого защитника

Барселона находится в активном поиске правого защитника. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонцы рассматривают сразу несколько кандидатов на усиление обороны. В шорт-листе клуба находятся Тома Менье (Боруссия Дортмунд), Бенжамен Павар (Бавария), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед) и Хуан Фойт (Вильярреал).

Все игроки соответствуют критериям Барселоны, однако "сине-гранатовые" не смогут удовлетворить финансовые аппетиты некоторых команд, тем самым данный список сильно сократиться.

Наиболее вероятными игроками для перехода в стан каталонцев считаются Менье и Павар. Уже зимой испанский клуб попытается подписать одного из футболистов.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны может покинуть команду зимой.