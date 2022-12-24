iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Барселона находится в поисках правого защитника

Хави пытается найти достойного игрока на фланг обороны.
Сегодня, 12:33
Хави / Getty Images
Хави / Getty Images

Барселона находится в активном поиске правого защитника. Об этом сообщает издание Diario Sport.

Каталонцы рассматривают сразу несколько кандидатов на усиление обороны. В шорт-листе клуба находятся Тома Менье (Боруссия Дортмунд), Бенжамен Павар (Бавария), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед) и Хуан Фойт (Вильярреал).

Все игроки соответствуют критериям Барселоны, однако "сине-гранатовые" не смогут удовлетворить финансовые аппетиты некоторых команд, тем самым данный список сильно сократиться.

Наиболее вероятными игроками для перехода в стан каталонцев считаются Менье и Павар. Уже зимой испанский клуб попытается подписать одного из футболистов.

Ранее сообщалось, что лидер Барселоны может покинуть команду зимой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона хави

Статьи по теме

"Он величайший игрок в истории": Лапорта хочет, чтобы Месси вернулся в Барселону "Он величайший игрок в истории": Лапорта хочет, чтобы Месси вернулся в Барселону
След в истории футбола: Левандовски стал обладателем новой награды След в истории футбола: Левандовски стал обладателем новой награды
Лидер Барселоны может покинуть команду зимой Лидер Барселоны может покинуть команду зимой
Барселона отказалась от подписания хавбека Манчестер Сити в качестве свободного агента Барселона отказалась от подписания хавбека Манчестер Сити в качестве свободного агента
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Бокс14:31
Промоутер Усика сделал прогноз на бой Джошуа - Уайлдер
Украина14:14
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
НБА14:01
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Тайриз Халибертон и Демар Дерозан возглавили рейтинг
Европа13:54
Бенту: Португалия уже не так зависит от Роналду
Европа13:37
Фанаты Реала разочарованы женой Лунина за мэм с Месси
Европа13:13
Дель Боске: Месси – лучший игрок, что я видел
Бокс12:50
Бокс: расписание боев
Европа12:33
Барселона находится в поисках правого защитника
Другие страны12:30
Всесвітній клуб, в якому є український слід - куди збирається Кріштіану?
Биатлон12:10
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK