Лидер Барселоны может покинуть команду зимой

Капитан Барселоны Серхио Бускетс может сменить команду в ближайшее время.

Как сообщает Diario Sport, 34-летний футболист думает о том, чтобы перейти в МЛС уже зимой, как раз перед началом сезона в американской лиге.

Главный тренер испанского клуба Хави не хочет расставаться с Бускетсом, а значит попросил того отыграть до конца сезона.

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Отмечается, что Барселона готов продлить контракт с полузащитником до декабря 2023-го года, чтобы футболист потом на правах свободного агента перешел в МЛС.

В текущем сезоне Серхио провел 16 матчей за Барселону, в которых отметился одной голевой передачей.