iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Лидер Барселоны может покинуть команду зимой

Серхио Бускетс рвется в МЛС.
Сегодня, 09:22
Серхио Бускетс / Getty Images
Серхио Бускетс / Getty Images

Капитан Барселоны Серхио Бускетс может сменить команду в ближайшее время.

Как сообщает Diario Sport, 34-летний футболист думает о том, чтобы перейти в МЛС уже зимой, как раз перед началом сезона в американской лиге.

Главный тренер испанского клуба Хави не хочет расставаться с Бускетсом, а значит попросил того отыграть до конца сезона.

Читай также: Барселона отказалась от подписания хавбека Манчестер Сити в качестве свободного агента

Отмечается, что Барселона готов продлить контракт с полузащитником до декабря 2023-го года, чтобы футболист потом на правах свободного агента перешел в МЛС.

В текущем сезоне Серхио провел 16 матчей за Барселону, в которых отметился одной голевой передачей.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Серхио Бускетс

Статьи по теме

Барселона отказалась от подписания хавбека Манчестер Сити в качестве свободного агента Барселона отказалась от подписания хавбека Манчестер Сити в качестве свободного агента
Хави: Жаль, что Барселона вылетела из Лиги чемпионов Хави: Жаль, что Барселона вылетела из Лиги чемпионов
Ньюкаслу предложили подписать форварда Барселоны Ньюкаслу предложили подписать форварда Барселоны
Хави: Тренировать Барселону – это эмоциональные американские горки Хави: Тренировать Барселону – это эмоциональные американские горки
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Адебайо, Йокич раздает ассисты
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Адебайо, Йокич раздает ассисты

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Ястремская покинула ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Чемпионат мира-2022: Аргентина - триумфатор мундиаля, Франция заработала серебро
просмотров

Последние новости

Биатлон10:45
Биатлон-2022/23: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
ЧМ-202210:25
Невероятно, но факт: Ди Мария предсказал победу Аргентины на ЧМ-2022
Европа09:47
Агуэро: Роналду построил выдающуюся карьеру, но Месси лучший
Европа09:22
Лидер Барселоны может покинуть команду зимой
Бокс09:00
"Он сделает этот бой отвратительным": Именитый тренер сделал прогноз на бой Усик - Фьюри
Европа08:40
Холанд сдержанно высказался о сравнении себя и Мбаппе
НБА08:16
НБА: Лейкерс разгромно уступили Сакраменто, Голден Стэйт без шансов проиграл Бруклину
НХЛ07:50
НХЛ: Детройт и Тампа-Бэй устроили голевую феерию, Аризона не устояла в игре с Вегасом
Европа07:25
Месси договорился о продлении контракта с ПСЖ
Футбол00:38
Хави: Левандовски упал Барселоне с небес
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK