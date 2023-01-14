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Наполи - Ювентус 5:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии 13.01.2023

Вашему вниманию самые яркие моменты клубного противостояния.
Сегодня, 07:23
Наполи - Ювентус / Getty Images
Наполи - Ювентус / Getty Images

В пятницу, 13 января, состоялся центральный матч 18-го тура чемпионата Италии, в котором встречались Наполи и Ювентус.

Неаполитанский коллектив не оставил шансов сопернику, выиграв встречу со счетом 5:1.

В первом тайме в составе Наполи забивали Осимхен и Кварацхелия, на что своим голом ответил Ди Мария.

После перерыва хозяева поля разгромили соперника, забив еще трижды. Осимхен, Рахмани и Элмас показали свои голевые качества.

Вашему вниманию видео всех голов матча Наполи - Ювентус в чемпионате Италии:

Наполи - Ювентус 5:1
Голы: Осимхен, 14, 65, Кварацхелия, 39, Рахмани, 55, Элмас, 72 - Ди Мария, 42

Наполи: Мерет, Ди Лоренцо, Ррахмани, Ким Мин Чжэ, Мариу Руй (Оливера, 70), Лосано, Лоботка, Зелиньски (Ндомбеле, 79), Замбо-Ангисса, Политано (Элмаз, 46), Осимхен (Распадори, 79), Кварацхелия.

Ювентус: Шченсны, Алекс Сандро, Данило, Бремер, Костич, Рабьо (Соуле, 83), Локателли (Паредес, 56), Маккенни, Ди Мария (Миретти, 73), Кьеза (Айлинг, 73), Милик (Кин, 56).

Предупреждение: Данило (44).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи ювентус

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Наполи - Ювентус 5:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии
Наполи - Ювентус 5:1 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Италии

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