Тайсон подписал контракт с ПАОКом

Следующие полтора сезона футболист проведет на Балканском полуострове в черно-белых цветах.

Экс-вингер харьковского Металлиста и донецкого Шахтера Тайсон продолжит карьеру в чемпионате Греции.

34-летний бразилец стал игроком ПАОКа, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Стороны подписали контракт сроком на полтора года.

Напомним, что недавно Тайсон со скандалом покинул родной Интернасьонал, разорвав контракт с бразильским коллективом.

Игрок раскритиковал президента клуба, из-за которого он "бросил кучу денег в Шахтере ради возвращения домой".