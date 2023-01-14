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Тайсон подписал контракт с ПАОКом

Следующие полтора сезона футболист проведет на Балканском полуострове в черно-белых цветах.
Сегодня, 14:20
Тайсон / ФК ПАОК
Тайсон / ФК ПАОК

Экс-вингер харьковского Металлиста и донецкого Шахтера Тайсон продолжит карьеру в чемпионате Греции.

34-летний бразилец стал игроком ПАОКа, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.

Стороны подписали контракт сроком на полтора года.

Напомним, что недавно Тайсон со скандалом покинул родной Интернасьонал, разорвав контракт с бразильским коллективом.

Игрок раскритиковал президента клуба, из-за которого он "бросил кучу денег в Шахтере ради возвращения домой".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тайсон паок Шахтер Донецк Металлист Харьков

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