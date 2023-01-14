Тайсон подписал контракт с ПАОКом
Следующие полтора сезона футболист проведет на Балканском полуострове в черно-белых цветах.
Экс-вингер харьковского Металлиста и донецкого Шахтера Тайсон продолжит карьеру в чемпионате Греции.
34-летний бразилец стал игроком ПАОКа, о чем было объявлено на официальном сайте клуба.
Стороны подписали контракт сроком на полтора года.
Напомним, что недавно Тайсон со скандалом покинул родной Интернасьонал, разорвав контракт с бразильским коллективом.
Игрок раскритиковал президента клуба, из-за которого он "бросил кучу денег в Шахтере ради возвращения домой".