Моуринью: Рома не может позволить себе купить Мудрика за 100 миллионов

Главный тренер Ромы Жозе Моуринью поделился мнением о способностях клуба тратить большие суммы на новых футболистов.

По словам специалиста, итальянский клуб не может себе позволить такие трансферы, как переход украинца Михаила Мудрика в Челси из Шахтера.

"Чтобы у нас было необходимое качество, нужно сделать так, чтобы молодые игроки росли. У Тахировича есть это качество. Нам нужен защитник, который хорошо пасует вперед".

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"Кумбулла делает это лучше всего, но нам нужен Ибаньес из-за его темпа и решимости. Нам нужно найти решение, мы не можем просто купить Мудрика за 100 миллионов евро", - приводит слова Моуринью Football Italia.

Ранее сообщалось, что Мудрик попал в топ-5 самых дорогих трансферов АПЛ.