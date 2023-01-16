Артета высказался о срыве трансфера Мудрика

Специалист отметил, что Арсенал будет закрывать лишь те сделки, которые будут полезны для клуба.

Наставник Арсенала Микель Артета поделился мыслями о срыве перехода Михаила Мудрика, который в итоге перешел в Челси, в стан "канониров".

Специалист отметил, что все в клубе хотят усилить состав, но будут заключать лишь правильные сделки.

У нас есть отличные игроки. Мы хотим улучшить наш состав в это трансферное окно, под "мы" я имею в виду себя, персонал, игроков, правление и владельцев.

Мы работаем над этим, но мы будем заключать сделки, которые нам под силу, и которые, по нашему мнению, будут правильными для клуба", - рассказал Артета.

Напомним, Арсенал идет на первом месте в турнирной таблие с 47 очками, а Челси занимает