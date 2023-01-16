Бавария возобновила переговоры по трансферу Зоммера

Бавария продолжает искать вратаря, который сможет заменить Мануэля Нойера на ближайшие полгода.

Не сумев договориться с Монако о досрочном прекращении аренды Александера Нюбеля, мюнхенский клуб вернулся к варианту с Янном Зоммером.

По информации Фабрицио Романо, "ротен" возобновили переговоры с менхенгладбахской Боруссией по трансферу 34-летнего вратаря.

Сообщается, что Бавария хочет продавить осуществление данного перехода на этой неделе, так как Юлиан Нагельсманн попросил подписать нового голкипера как можно раньше.

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Условия личного контракта не станут проблемой, все зависит от переговоров самих клубов.