Голкипер Айнтрахта прокомментировал слухи о переходе в Баварию

Голкипер Айнтрахта Кевин Трапп прокомментировал информацию об интересе со стороны Баварии.

"Мануэль Нойер травмирован и не собирается завершать карьеру. Я желаю ему скорейшего выздоровления. Мы знаем, какой он вратарь...

Так что я не особо обращал на это внимание. Конечно, я читал об этом, но сейчас только середина сезона.

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Я не несу ответственности ни за что, что пишут в СМИ. Я не особо беспокоился из-за этого. Был ли интерес горячим? Единственное, что было жарким, – это солнце на каникулах", – сказал Трапп в интервью Bayern&Germany.

В текущем сезоне на счету 32-летнего немца 2 сухих матча в 15 играх Бундеслиги.