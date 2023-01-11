Мане провел первую тренировку в Баварии после тяжелой травмы

Нападающий Баварии Садио Мане провел сегодня первую беговую тренировку. Об этом сообщает клубный сайт.

30-летний сенегалец продолжает восстановление в Германии, пока его одноклубники находятся на зимних сборах в Катаре.

Напомним, в ноябре Мане получил травму сухожилия в матче против Вердера. Сенегалец перенес операцию, а его восстановление займет до четырех месяцев.

В текущем сезоне на счету нападающего 6 голов и 3 ассиста в 14 матчах Бундеслиги.

Ранее сообщалось, что вингер Челси выбыл на длительный срок из-за травмы.