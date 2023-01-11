Вингер Челси выбыл на длительный срок из-за травмы

Пулишич не поможет лондонцам в ближайшие два месяца.

Вингер Челси Кристиан Пулишич выбыл на долгий срок из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер клуба.

"Мы считаем, что Кристиан пропустит пару месяцев. Надеемся, что меньше, но временные рамки вот такие", – сказал Грэм Поттер в интервью клубному сайту.

Напомним, 23-летний американец получил травму колена в матче с Манчестер Сити (0:1) в рамках АПЛ и был заменен на 22-й минуте.

В текущем сезоне на счету Пулишича 1 гол и 1 ассист в 16 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси официально объявил о подписании Фелиша.