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Челси официально объявил о подписании Фелиша

Португалец пополнил состав лондонского клуба на правах аренды.
Сегодня, 14:15
Жоау Фелиш / twitter.com/ChelseaFC
Жоау Фелиш / twitter.com/ChelseaFC

Нападающий мадридского Атлетико и сборной Португалии Жоау Фелиш продолжит карьеру в Челси.

Лондонский клуб на своем официальном сайте объявил о подписании игрока.

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23-летний португалец проведет в составе английской команды ближайшие полгода на правах аренды.

Жоау Фелиш в Челси
Жоау Фелиш в Челси / Источник: chelseafc.com

Ранее сообщалось, что Челси заплатит за переход Фелиша 11 миллионов евро и будет полностью покрывать зарплату игрока.

Кроме того, перед трансфером португалец должен был продлить контракт с Атлетико до лета 2027 года.

За "матрасников" нападающий выступал с 2019 года. За это время он провел в составе мадридской команды 131 матч во всех турнирах, отличившись 34 голами и 18 результативными передачами.

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